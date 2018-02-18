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Хакеры взломали YouTube для майнинга криптовалюты

Сегодня, 18:41

С появлением криптовалюты увеличилось число взломов компьютерной системы хакерами. При этом попасться в их ловушку можно просто играя в онлайн-игры или смотря видео на YouTube.

Так, совсем недавно видеосервис YouTube попался под воздействие хакеров. Посетители сайта, сами того не зная, стали майнерами криптовалюты. Вычислительная мощность компьютеров была отобрана у почти 200 миллионов человек. Хакеры опубликовали в рекламной системе Google код и скрипт, несущие вред. Таким образом им удалось добыть криптовалюту Monero за счет пользователей YouTube, которые в это время занимались просмотром видеороликов.
Известно, что данная программа функционировала в период с 18 по 26 января.
К счастью, опытные пользователи могут заметить подозрительную рекламу и вовремя сообщить в техподдержку. Однако сами руководители ресурсов не всегда моментально реагируют на сообщения.
Среди эффективных способов защиты выделяют установку мощных антивирусов со специальными расширениями для браузеров.
Для того, чтобы определить заражение визуально, достаточно лишь пронаблюдать за работой своего компьютера. В случае хакерской атаки он станет работать медленнее.


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