Эксперты: Не стоит доверять свои секреты смартфонам и интернет-сервисам

Сегодня, 17:12

Специалисты пояснили, почему не следует доверять все свои секреты смартфонам и интернет-сервисам.

Энди Перта, разработчик программ для работы с искусственным интеллектом утверждает, что в скором будущем влияние больших интернет-компаний, таких как Facebook, Amazon, Microsoft, Google и Apple (FAMGA), достигнет таких пределов, что они станут властвовать над большинством людей. Данное влияние будет основано на большом количестве личной информации на каждого пользователя данными продуктами.

О таком варианте развития событий свидетельствует увеличение популярности голосовых помощников. При помощи ИИ и постоянного накопления всей информации о предпочтениях пользователя можно воссоздать полный и довольно точный портрет человека, а также спрогнозировать его дальнейшее поведение, что является довольно ценным. Причем пользователи сами предоставляют всю информацию чатботам и социальным сетям о себе, которая в дальнейшем используется для наиболее точных рекомендаций.

Корпорации получат мощные экономические и политические рычаги, что поможет им создавать на рынке довольно успешные и популярные продукты и сервисы.