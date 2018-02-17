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В Израиле разработали алгоритм защиты от системы распознавания лиц

Сегодня, 00:30

В Израиле стартап D-ID разработал новый алгоритм защиты. Речь идет о системе распознавания лиц. Программа «умеет» менять черты лица человека и блокирует человека, используя тысячи других фотографий.

В Тель-Авиве израильский стартап провел инновационную апробацию нового алгоритма. Суть новинки состоит в препятствовании программам распознавания лиц людей. Причиной такого явления стало изменение снимков перед публикацией и их схожесть с тысячей фотоснимков юзеров в социальных сетях. Идея технологии появилась более 10 лет тому назад, когда проблемой распознавания заинтересовались кадровые военные, которые хотели поделиться снимками с отдыха, но получили официальный запрет от начальства. Два друга начали искать способ поделиться фотографиями, защитив свою личность, и год назад основали компанию.

Алгоритм D-ID едва заметно меняет ваши фотографии таким образом, что системы распознавания не могут их обнаружить. Изменения заметны, только если поставить две фотографии рядом, но при этом новое изображение выглядит естественно. Запустят проект в мае после вступления в силу закона о защите данных (GDPR).


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