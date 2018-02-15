Причины катастрофы Ан-148 установят в ближайшее вермя

Вчера, 19:59

Причины авиакатастрофы Ан-48 планируют уставновить в ближайшее время. Об этом заявил министр транспотра России Максим Соколов, давая интервью источникам.

"Когда станут понятными все обстоятельства, а это может произойти совсем скоро, то незамедлительное расследование проведут специалисты, чтобы обсудить последующие рекомендации", - заявил он в пределах форума в Сочи.

На данный момент не закончена раскодировка бортового самописца данного воздушного судна.

Раннее сообщалось, авиационная комиссия, занимающаяся расследованием аварии, завершила дешифрование информации параметрического самолёта. В пределах МАК выдвинули предположения в сторону факторов особенной ситуации, возможно, сработали неправдивые данные скорости на экране показателей, что могло быть связано с охлаждением при отключённых схемах обогрева.