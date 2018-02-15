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Пользователи: Странный символ "убивает" iPhone

Сегодня, 16:48

Владельцы iPhone обнаружили очередной баг в работе устройства. На этот раз появился странный символ, который полностью выводит из строя мобильные устройства.

В жалобах указывается, что если на гаджет пришло текстовое сообщение с символом из индийского языка "జ్ఞా", что в переводе "знак", то устройство перестаёт корректно работать. После его прочтения сразу же начинают выходить из строя не только скачанные приложения, но и основные.

Чтобы починить смартфон, необходимо чтобы другой пользователь прислал сообщение с таким же символом.

В корпорации Apple официальных комментариев по поводу данной проблемы пока что не предоставили.

Ранее сообщалось, что колонка от Apple HomePod портит дорогостоящую домашнюю мебель.


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