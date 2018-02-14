Самая крупная хакерская атака не принесла злоумышленникам ни копейки

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Самая крупная хакерская атака, которая была устроена злоумышленниками 11 февраля, не принесла им ни копейки. Тогда много американских, канадских, в том числе и официальных сайтов правительства, были взломаны. Хакеры использовали скрытый веб-майнер Coinhive.

Информационное агентство Motherboard заявляет, что всего хакеры со своей атаки заработали только 24 доллара в Monero. Официальный представитель Coinhive заявил, что его сервис выплачивать злоумышленникам даже эти деньги не намерен.

Ранее данное информационное издание сообщало, что во время атаки 11 февраля более четырёх тысяч ресурсов были частично взломаны. Один из специалистов в области технологий и кибербезопасности Скотт Хелме, именно он и заметил все взломы, заявил, что это было самое крупное нападение за последний отрезок времени. Могли бы пострадать американские, канадские и правительственные ресурсы.

Специалист считает, что хакеры могли бы сделать настоящую катастрофу, если бы захотели, так как они имели открытый доступ к огромному количеству сервисов. Но вместо кражи личной информации, злоумышленники решили заработать, хотя у них этого и не получилось.