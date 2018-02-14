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Facebook предлагает установить VPN-сервис с угрозой потери данных пользователя

Вчера, 21:30

Компания Facebook запустила в магазин приложений сервис VPN, установив который можно потерять свои данные, которые перейдут компании.

 В приложениях от соцсети появилась иконка щита Protect, нажав на которую пользователь переходит в интернет-магазин. Там ему предлагается бесплатная установка VPN-сервиса под названием Onavo Protect, который способствует обходу блокировки нескольких сайтов, выдавая IP-адрес пользователя из одной страны за другой.
Однако при установке этого сервиса на устройство компания Facebook получает доступ к истории всех сайтов, посещенных пользователем, а также к данным израсходованного трафика.
Специалисты по безопасности советуют не использовать данный сервис в целях защиты данных на своем устройстве.


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