Facebook предлагает установить VPN-сервис с угрозой потери данных пользователя

Вчера, 21:30

Компания Facebook запустила в магазин приложений сервис VPN, установив который можно потерять свои данные, которые перейдут компании.

В приложениях от соцсети появилась иконка щита Protect, нажав на которую пользователь переходит в интернет-магазин. Там ему предлагается бесплатная установка VPN-сервиса под названием Onavo Protect, который способствует обходу блокировки нескольких сайтов, выдавая IP-адрес пользователя из одной страны за другой.

Однако при установке этого сервиса на устройство компания Facebook получает доступ к истории всех сайтов, посещенных пользователем, а также к данным израсходованного трафика.

Специалисты по безопасности советуют не использовать данный сервис в целях защиты данных на своем устройстве.