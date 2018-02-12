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Fujitsu отзывает батареи ноутбуков и мобильных станций

Сегодня, 14:17

Fujitsu отзывает батареи ноутбуков и мобильных станций. Данная компания советует незамедлительно прекратить пользоваться аккумуляторами, которые подлежат замене.

Возможно использование ноутбука и без батарей питания: нужно попросту подключить его к электросети при помощи блока питания. Данную программу Fujitsu запустила для портативных компьютеров из-за риска воспламенения. Литий-ионные батареи с дефектом были произведены компанией Panasonic. Полагается, что они могут нагреваться и создавать опасность возгорания. По крайней мере, уже зафиксирован один подобный случай.

Источники питания, которые создавали проблемы, применялись в некоторых "ноутах", такую же проблему содержали и мобильные рабочие станции.


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