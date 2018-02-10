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В США хакер заменил портал школы на порносайт

Вчера, 23:05

В США ученики средней школы в Кантоне, Джорджия, и их родители были шокированы, посетив школьный портал в интернете. Некий хакер заменил ресурс на порносайт, как информирует телеканал WSBTV.

В течение нескольких часов вместо сайта школы Чероки в Кантоне любой посетитель перенаправлялся на порно-ресурс RedTube. Такой инцидент произошёл из-за проделок неизвестного хакера, который, видимо, воспользовался уязвимостью Google, поскольку именно поисковик перенаправлял посетителей.
Активность на школьном сайте в данное время года весьма высока, поскольку сейчас пора зимней аттестации. Возмущённым родителям и шокированным ученикам пришлось наблюдать вместо расписаний экзаменов и прочей важной информации "клубничку". Руководство школы немедленно связалось с Google, программисты исправили последствия проказ хакера.


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