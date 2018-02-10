Вирус-майнер начал паразитировать на порносайтах

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Вирусы-майнеры поселились на порносайтах. Специалисты по кибербезопасности утверждают, что более 50% опасных кодов зашифрованы на порталах с «клубничкой».

Вирусы-майнеры способны тайно оккупировать компьютер или ноутбук пользователя и пребывать внутри устройства, вычисляя момент для майнинга криптовалюты. В настоящее время их можно подхватить и на порносайтах. В связи с этой особенностью эксперты из лаборатории Касперского предупредили любителей роликов и фильмов для взрослых об осторожности. При исследовании было обнаружено более 50% вредоносных кодов на сайтах с «клубничкой».

По описанию экспертов, вирусы-майнеры обожают находиться там, где более всего пользователь проводит свое время. Кроме порносайтов, нелегальный майнинг был зафиксирован на известном портале видеохостинга YouTube. Если взять во внимание статистические данные, то из 100 тысяч порталов код вируса был найден на 241.