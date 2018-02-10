За уязвимости компания Google выплатила почти три миллиона долларов

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Компания Google проводит программу среди пользователей по поиску уязвимостей. В 2017 году в рамках данной программы выплачено 2,9 миллиона долларов.

Несколько лет назад руководство компании Google внедрило в действие программу bug bounty, в рамках которой обычные пользователи могут найти различные уязвимости в программах компании и указать на них за вознаграждение. Интерес к данной программе со стороны пользователей достаточно высокий, но не все могут реально найти какие-либо недочеты в работе компании.

Известно, что по итогам 2017 года в рамках данной программы Google выплатил 2,9 миллиона долларов своим реальным помощникам. Наибольший куш сорвал Гуан Гум, который выявил несколько вредоносных программ (эсплойтов), которые были в смартфоне Pixel. За приложенные усилия и бдительность компания выплатила ему 112,5 тысячи долларов.

Согласно представленных компанией данным, в прошлом году количество людей, которые внесли свою лепту в улучшение работы продукции Google, составило 274 человека. Уже давно безопасность является основным приоритетом компании, именно поэтому на ее обеспечении руководство Google не собирается экономить.