Nokia 8 и Nokia 3 обновили систему безопасности

Сегодня, 13:26

Телефоны Nokia 8 и Nokia 3 получили обновление программного обеспечения. В смартфонах устранили недочеты и улучшили систему безопасности.

Разработчики финской фирмы HMD Global в обновлении для Nokia 8 и 3, по-видимому, устранили аппаратные уязвимости Spectre и Meltdown, а также улучшили систему безопасности. Напомним, Spectre и Meltdown являются аппаратной уязвимостью в ряде микропроцессоров, таких как Intel и ARM, они обеспечивают несанкционированный доступ к памяти процессора для злоумышленников. Сейчас разработчики выпускают "заплатки", чтобы закрыть эти уязвимости.

ПО «весит» 80 Мб для Nokia 3 и 87 для Nokia 8. На сегодняшний день обновления доступны на территории Иордании и Индии, когда они появятся в остальных регионах - пока неизвестно.