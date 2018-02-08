Большинство россиян говорит свои пароли близким

Вчера, 19:00

Большинство россиян делится личными паролями от гаджетов со своими родными. Такие выводы следуют из опроса, который провела "Лаборатория Касперского" совместно с команией Toluna.

80 процентов опрошенных считает, что даже у человека, находящегося в паре, должно быть личное пространство, это касается и онлайна. Почти 40 процентов признались, что дело доходило до ссор, когда партнёр без разрешения брал просматривать личную информацию другого. Семь из десяти человек сообщили, что отношения с избранником более важны каких-либо личных секретов.

Ранее стало известно, что в WhatsApp хакеры проникали в групповые чаты. Специалисты утверждают, любой контролирующий серверы сможет добавить новых людей в общие чаты. Так, вновь прибывший в чат может получать всю информацию о группе.