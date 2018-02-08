В сети появился исходный код загрузчика iPhone

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Неизвестный пользователь «слил» в сеть исходный код загрузчика iBoot, использующийся на iOS. Эксперты уже назвали данную утечку крупнейшей за всю историю iPhone.

Специалисты заметили, что данный «исходник» от iOS 9.3, но при этом используется и в более поздних версиях прошивки. Эксперты уверены, что он поможет хакерам найти новые уязвимости в операционной системе. Для Apple потеря данной информации может привести к достаточно неприятным последствиям.

Ожидается, что уже в ближайшее время в сети могут появиться новые непривязанные Jailbreak. Несмотря на то, что код успели удалить с первоисточника, он уже разошёлся по сети и успел попасть в руки тысячам пользователей.

Ранее мы писали, что после выхода iOS 11.3 в интернет можно зайти исключительно через iCloud. Операционная система навязывает пользователям использование облачного хранилища.