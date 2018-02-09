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На сайте MacUpdate вирус Monero тайно майнил биткоинт

Сегодня, 03:45

В начале февраля специалисты выяснили, что вирус трояна в тайне майнил криптовалюту. Некоторые программы на сайте MacUpdate были заражены вирусом Monero, который и проводил такие незаконные действия.

В начале февраля специалисты пресекли попытку незаконного майнинга биткоина. Установлено, что злоумышленники подменили ссылки для скачивания браузера Firefox и распространили вирус Monero, который способствовал незаконному майнингу биткоинта. Определено, что сам майнер сканировался с облачного сервиса Adobe.

Обнаружить вредоносный криптомайнер случайно удалось специалисту по безопасности компании SentinelOne Арно Аббати. Выяснилось, что вирус в фоновом режиме использовал мощности центрального процессора, который был уже заражен вирусом Monero.

Руководство сайта MacUpdate признало, что действия мошенников стали возможны из-за их халатности и полностью сняли всю ответственность с разработчиков программ, которые были заражены вирусом. Сообщается, что хакерам удалось обмануть сотрудников сайта, что свидетельствует об их высоких способностях.


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