Вчера, 22:35

Хакер из РФ получил в США обвинение в кибермошенничестве. Андрей Новак получил претензии от Минюста США, что для совершения этого он вступил в международный преступный сговор.

Сообщение об этом распространено сайтом данного ведомства. Согласно обнародованной информации, в группе, где состоял Новак, было 36 человек из разных стран.

Действия группы хакеров привели к тому, что в США и других странах со счетов клиентов были похищены более 530 млн долларов. 13 членов группировки уже арестованы. Среди них, помимо Новака, числятся Алексей Клименко и Святослав Бондаренко, являющиеся выходцами с Украины, а также молдованин Владимир Чиочу. Помимо них, в международную хакерскую группу входили представители таких стран, как США, Италия, Франция, Великобритания, Австралия, Сербия и Косово.

Не исключается, что к деятельности данной хакерской группировки причастность имели также те, кто проживают в Канаде, Египте, Бангладеш, Пакистане и Кот д’Ивуаре.

Группа, по данным Минюста США, создалась в 2010 году усилиями Бондаренко. Целью хакеров стало хищение данных кредитных карточек для приобретения потребительских товаров. В ней отмечается наличие чёткой иерархической структуры. В целом, в данной организации в качестве рядовых исполнителей было более 10 тысяч человек. Они намеревались похитить около 2,2 млрд долларов.