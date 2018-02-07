Хакеры РФ смогли узнать секретные данные о сотрудниках ВПК США

Вчера, 21:17

Хакеры РФ смогли узнать секретные данные многих сотрудников, работающих в ВПК США. Представители Пентагона уже назвали это событие «страшным».

Как сообщается, атака была совершена участниками группы Fancy Bear. Этих хакеров часто обвиняют в их сотрудничестве с Кремлём. Нынешнее нападение, как предполагается, также совершили именно они. При этом они не были особенно оригинальны, использовав фишинг-рассылку. После этого им стал доступен входы в электронные ящики многих сотрудников, работающих в ВПК США.

Теперь, по данным американских экспертов, применив секреты, украденные хакерами, РФ сможет сравняться с США по высокотехнологичным вооружениям.

Этой же хакерской группировке приписывается и вмешательство в последние выборы президента, прошедшие в США. Пентагон уже сообщил, что они вновь подвергли риску не что иное, как саму безопасность государства.

Источники информируют, что были взломаны адреса 87 сотрудников ВПК США. Почти все они были задействованы в разработках вооружений, считающихся секретными. Это касается новейших ракет, боеголовок, истребителей стелс, разведывательных дронов и тому подобного.

В то же время Пентагон не сделал официального признания, что в результате хакерского «штурма» была действительно добыта секретная информации. В то же время, американские специалисты полагают, это был первый шаг к этому.