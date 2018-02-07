Умные очки помогли полицейским в Китае задержать более 30 человек

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При помощи "умных" очков полицейские в Китае произвели задержку уже более 30 человек. Новая технология способна распознавать и сопоставлять лицо подозреваемого из базы данных.

В китайском городе Чжэнчжоу, в провинции Хэнань, четверо полицейских получили в распоряжение очки дополненной реальности, которые были разработаны специально для распознавания лиц. Высокотехнологическое оборудование было создано для повышения уровня безопасности. Так, используя информацию из гаджета, ее затем сравнивают с данными из полицейских баз, а для распознавания лиц достаточно одного изображения лица подозреваемого.

С их помощью уже задержаны 7 преступников, находившихся в розыске, и 26 злоумышленников при попытке использовать не принадлежащие им удостоверения личности. "Умные" очки планируют использовать на Восточном железнодорожном вокзале накануне китайского нового года, который начинается 16 февраля, во время которого, по прогнозам, ежедневный поток людей превысит 120 000 человек, и новинка облегчит работу местных полицейских.