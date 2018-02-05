YouTube использует пользователей для майнинга криптовалюты

Вчера, 20:40

Сенсационное заявление сделал в социальных сетях пользователь по имени Диего. После проведенного им частного расследования оказалось, что реклама на видеохостинге YouTube содержит avaScript-код известного майнера Coinhive, который использует компьютеры юзеров для добычи криптовалюты.

Свое громкое утверждение Диего подкрепил пошаговым объяснением, которое действительно доказывает возможность майнингового скрипта загружать чужие процессоры в ходе прогона вовремя не закрытой рекламы. Для вскрытия несанкционированной, а по сути, преступной схемы, Диего применил антивирус Avast, резко заблокировавший рекламный ролик и показавший скрытый код, оказавшийся внедренным агентом майнера Monero.

Администрация Google оперативно отреагировала на обвинения Диего, распространив сообщение о том, что ни сама корпорация, ни видеохостинг не повинны в проникновении пиратского скрипта. По сообщению экспертов компании, ими уже была ранее вскрыта система несанкционированного проникновения, после чего все имеющиеся лазейки в рекламном контенте своевременно закрыты. Независимые аналитики при этом замечают, что случай с YouTube не первый и, к сожалению, не последний.