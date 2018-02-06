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Новый ботнет атакует Android-устройства и майнит Monero

Сегодня, 05:30

За выходные был разработан новый ботнет, который атакует Android-устройства, и заражает их вредоносной программой, добывающей криптовалюту Monero.

Данный ботнет сканирует наличие открытых портов отладки, и нацелен в основном на порт 5555, используемый Android Debug Bridge. Данная система является одним из компонентов ОС Android, которая дает доступ к чувствительным функциям данной системы. Специалисты из Qihoo 360 утверждают, что атаковать могут как смартфоны Android, так и умные телевизоры.

Новинке было дано название ADB.miner, она довольно стремительно распространилась после своего появления. Так, происходит увеличение в 2 раза числа сканируемых портов каждые 12 часов, и исследователей интересует, насколько он может вырасти.

Зафиксировано сканирование 7400 портов с уникальными IP-адресами на платформах Android, среди которых около 40% расположены в Китае, а около 30% находятся в Южной Корее.


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