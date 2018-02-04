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Хакеры научились взламывать и управлять «умными» секс-игрушками

Сегодня, 12:42

Издание International Business Time сообщает о наличии потенциальной опасности для около 100 тыс. человек. По предварительной информации, хакеры научились взламывать и управлять «умными» секс-игрушками.

Обладатели роботов секс-игрушек находятся в ситуации опасности. Причиной стала информация о хакерских атаках на «умные» изобретения. Используя приложения для iOS и Android, неизвестные внедряются в работу системы и провоцируют выполнение своих задач. Так, владельцы перестают использовать робота по своему усмотрению и более того, могут стать жертвами развратных действий со стороны секс-игрушки.

К слову, ежегодный опрос Single Singles in America состоялся в 2018 году. Исследователи узнали, что возраст пика сексуального удовольствия у женщин наступает в 64 года, а у мужчин в 66 лет.


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