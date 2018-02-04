Хакеры научились майнить критовалюту из бытовых приборов

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Хакеры научились майнингу критовалюты из бытовых приборов, из-за чего система «умный дом» теперь стала новым объектом для злоумышленников.

Система «умный дом» теперь является не только очень удобной для жизни разработкой, но может стать новым объектом для хакеров, которые способны майнить криптовалюту из бытовых приборов, и в первую очередь, под ударом находятся холодильники, стиральные машины и микроволновые печи.

Скотт Стюарт, вице-президент частной аналитической компании «Stratfor» сообщил, что различная смарт-техника может быть новым объектом для получения криптовалюты в удаленном доступе. При этом, владелец «умного дома» может даже не догадываться, что с его помощью в это время хакеры добывают биткоины или другие денежные единицы.