Хакер придумал алгоритм AutoSploit для простого взлома серверов

Сегодня, 06:09

Известный под именем Vector хакер придумал алгоритм для простого поиска и взлома серверов. Своим открытием он поделился на GitHub.

Алгоритм от пользователя Vector написан при помощи Python. Его особенность заключается в простоте применения. Если обычно хакерам приходится определять тип сервера, находить его уязвимые места, то алгоритм AutoSlpoit сделает все самостоятельно.

Инструмент определяет сервер по его характеристикам, пробует обнаружить его изъяны, и тогда применяет наиболее подходящий для определенного типа уязвимости алгоритм взлома. После этого хакер посредством командной строки на своем ПК может распоряжаться взломанным сервером. AutoSploit ищет серверы в открытом сервисе Shodan. Их проверка производится в Metasploit.

Чтобы новый алгоритм не стал увлечением хакеров-аматоров, в своей публикации Vector уточнил, что такая "игрушка" очень легко отслеживается.