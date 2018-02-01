МИД РФ предупредило россиян о слежках спецслужб

Сегодня, 18:10

В МИДе РФ заговорили о внедрении американских спецслужб в жизнь российских граждан. Дипломатия предупредила о щепетильном планировании туристических поездок и командировок за рубеж.

Представители МИД России уверены, что американские агенты спецслужб охотятся за россиянами. За 2017 год с инициативы Вашингтона арестованы около 40 человек из России. Дипломаты говорят, что в США россиян может ожидать не лучшее обращение в случае ареста.

Поэтому, МИД РФ активно призывает к осторожности населения своего государства, так как опасность может подстерегать в любом уголке. Сотрудники ведомства настоятельно рекомендуют россиянам более осторожно относится к запланированным поездкам за рубеж, особенно туристическим. В случае, если поездку предотвратить нереально, во время визита нужно вести себя очень осторожно, так как охота спецслужб может подстерегать в любое время.