В России создадут неуязвимый для хакеров компьютер

Вчера, 22:55

В СМИ появилась информация о создании представителями ВНИИ радиоаппаратуры компьютера, который будет неуязвим для хакеров. Сообщается, в настоящий момент работа над ПК практически завершена.

Концерн "Алмаз-Антей", входящий в состав ВНИИРА, создает персональный компьютер, который подошел бы для сотрудников Минобороны России и МЧС. Его особенность заключается в полностью "российской начинке" — устройство от корпуса до микросхем отличается отечественным производством.

Таким образом, компьютер от "Алмаз-Антей" защищен от внешнего влияния. Гендиректор концерна Ян Новиков надеется, что данная разработка попадет в круг интересов правительства.

Он не исключает возможности запуска отдельной производственной линии для создания новой вычислительной техники.