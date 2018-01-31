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Google в 2017 году ликвидировала на 70% больше опасных приложений

Вчера, 21:24

Корпорация Google за 2017 года ликвидировала из оборота 700 опасных приложений для пользователей. Количество вредоносных программ увеличилось практически на 70%.

Сотрудники Google после предоставления годовой отчетности показали, что удалены 700 вредоносных приложений. Это программы, которые используют персональные данные пользователей, логины и пароли. Благодаря сервису Google Play Protect такие приложения, которые предоставляют опасность, сначала подлежат сканированию, потом они накапливаются в архиве, а если после проверки их вредоносность продолжается, они автоматически удаляются.

Согласно отчету программистов, число вредоносных приложений по сравнению с 2016 годов выросло на 70%. Каждое устройство подлежит проверке на наличие таких опасных программ. Для этого просто нужно поставить на тестирование с помощью Google Play.


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