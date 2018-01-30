Госсударственную систему Татарстана в 2017 году пытались взломать восемь раз

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Восемь раз хакеры пытались взломать государственную систему Татарстана в прошлом году. Такая информация прозвучала на коллегии от министра информации и связи Романа Шайхутдинова.

В последнее время хакеры активизировались не только в России, но и других странах мира. Основной удар кибер преступники направляли на финансовые учреждения и различные государственные системы.

На коллегии, которая проходила в Татарстане, министр информации и связи региона сообщил, что согласно данным, которые были подведены специалистами за прошлый год, информационная угроза над государственными структурами и банка возросла в разы. Так, только на государственную систему Татарстана в 2017 году произошло восемь нападений, которые были предотвращены.

Специалисты министерства работают над усовершенствование системы защиты государственных органов, все атаки своевременно отражаются. Согласно статистике, защите подлежат около 80-ти тысяч рабочих мест пользователей, а также 11 тысяч точек беспроводного доступа к сети, более 600 серверов, которые обрабатывают данные государственной важности.

Роман Шайхутдинов заявил, что его ведомство, для качественного обеспечения безопасности, сотрудничает с такими известными компаниями, как «Лаборатория Касперского», «Доктор Веб» и Positive Technologies.