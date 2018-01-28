МВД напомнило способы распознавания фальшивых денег

Вчера, 19:41

МВД напомнило россиянам способы самостоятельного распознавания фальшивых денег. Рекомендации ведомства могут оказаться полезными не только гражданам, но и работникам торговли.

Как оказалось, существует несколько простых правил, с помощью которых можно самому отличить фальшивую банкноту от настоящей. В особенности это касается крупных купюр.

Сначала нужно просматривать их на просвет. Если это купюра в 5000 рублей, то там должен быть водяной знак с числом, соответствующим номиналу. При этом должен «просвечиваться» портрет Муравьёва-Амурского.

Далее в банкноте данного номинала, являющейся подлинной, в наличии имеется защитная нить. Отдельные её участки появляются на поверхности денежного средства, как блестящие прямоугольники перламутрового оттенка. В целом, ими образуется пунктирная линия.

Печать на настоящей банкноте в 5 тысяч обязательно рельефная. Это сделано для людей, чьё зрение ослаблено. Они тактильно могут обнаружить на ней две точки и три полосы.

Также интересным моментом является проверка по цветовой гамме. На банкноте с 5-тысячным номиналом изображён герб Хабаровска. Если дензнак наклонить, то его цвет должен поменяться с малинового на оттенок золотисто-зелёного.

Если подлинность купюры показалась сомнительной, не стоит сбывать её более доверчивому продавцу. За этим может последовать наступление уголовной ответственности.