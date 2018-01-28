В Южной Корее искусственный интеллект вычислит мошенников на бирже

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В Южной Корее введут новую ИИ-систему, с помощью которой будут вычислять мошенников на фондовом рынке.

Представители южнокорейской Комиссии по наблюдению за фондовым рынком сообщили, что в апреле они планируют запустить новую систему, которая будет вычислять мошенников, оказывающих влияние на фондовый рынок ненастоящими сделками и фальшивыми новостями.

На данный момент мошенники изобретают все более изощренные способы для оказания влияния на рынок, например, используют разнообразные счета, каналы связи и способы воздействия на представителей торгов, группируются в синдикаты и распределяют сделки, с целью создать массовость. В этих случаях довольно сложно связать подобные транзакции в одну систему и выявить злой умысел. В связи с этим в 2016 году корейские регуляторы рушили разработать новую систему мониторинга, задействовав при этом искусственный интеллект.

Тестирование системы начнется в феврале, а выпустят ее уже весной. Цель разработки - выявление подозрительных сделок и информирование, откуда эта заявка была размещена. В итоге, сотрудники Комиссии рассчитывают эффективно следить за рынком и в будущем сразу же реагировать на подозрительные сделки. Помимо этого, система будет выявлять технологии манипулирования рынком.