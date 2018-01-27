Хакер: Google случайно распространила вирус на 4 млн смартфонов Android

Вчера, 23:55

Хакер, сохранивший анонимность, утверждает, что корпорация Google случайно заразила около 4 млн смартфонов на Android опасным вирусом DressCode. Компания ещё в 2016 году утверждала, что ликвидировала все уязвимости для данного трояна, но хакер заявляет, что вирус продолжает действовать.

По словам хакера, на взломанном аккаунте GitHub он обнаружил вредоносный код для управления данным вирусом. Видимо, "заплатки" Google в 2016 году не сработали, и ботнет продолжает распространяться, по оценкам эксперта, уже около 4 млн Android-смартфонов заражены им, и с каждым днём это число увеличивается.

Вирус DressCode, внедряясь в систему, создаёт поддельный трафик на рекламу, обогащая своих создателей. При этом пользователь поражённого смартфона может наблюдать быструю разрядку батареи, а также в высоком темпе тратится мобильный интернет. Аналитики утверждают, что за 2 года вирус мог принести своим создателям около 20 млн долларов. Это произошло по причине того, что Google в своё время не полностью закрыл лазейки для DressCode.