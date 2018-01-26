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США признала свою слабость в невозможности отразить ядерный удар России

Сегодня, 11:53

США признают необратимость ядерного удара со стороны России. Политики утверждают, что потенциально существует опасность ракетного удара со стороны Китая, Ирана, КНДР и РФ.

Это стало известно по результатам тестов, направленных на самые важные уязвимые места наземной системы противоядерной обороны США. "Наши технологии противоядерной защиты, возможно, смогут отразить пулю посредством пули. При этом не остаётся никакого права на ошибку. Проверка показала, что американские возможности попросту не смогут сдержать все ядерные атаки", сообщает конгрессмен Элис Стефаник. Проверку прошли только 10 единиц техники из 18 существующих. При этом, условия для этого были выбраны наиболее идеально. Так же замечено, что ракеты врага не имитируют возможную траекторию уклонения. Для усиления обороны США политики уполномочены расставить ракеты в пределах Нью-Йорка. Они будут находится под командованием десятой горной дивизии.


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