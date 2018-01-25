ESET: Мошенники рассылают в WhatsApp купоны для оплаты в Burger King

Вчера, 18:05

Компания ESET предупреждает о новой мошеннической схеме, которая распространяется в WhatsApp. Жертва получает в группе или же от любого злоумышленника сообщение об акции в Burger King и ссылку на розыгрыш купонов для оплаты. На сайте люди видят отзывы с Facebook и принимают участие в акции.

После того, как человек решил поучаствовать в розыгрыше, ему предлагают ответить на пару вопросов о Burger King. Спустя некоторое время ему сообщают, что он стал победителем, но чтобы получить скидочный купон, нужно поделиться ссылкой и информацией с 30 группами в мессенджере. В конечном итоге выигрыша обманутые люди так и не получают.

Заработок мошенников состоит в том, что они получают большое количество посетителей сайта, а соответственно и большую прибыль с рекламы. Кроме этого, хакеры во время нахождения на сайте «перебрасывают» пользователей на страницу загрузки их расширения. Всего его установили только за январь 27 тысяч человек.

ESET рекомендует игнорировать подобные акции и предупреждать о ней близких людей, которые плохо разбираются в технологиях.