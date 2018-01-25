«Касперский» выявил новый вирус, который похищает средства через «1С»

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Специалисты из «Лаборатории Касперского» выявили новый компьютерный вирус-троян Mezzo. Он проникает в устройство пользователя «притворяясь» лицензионным и оригинальным программным обеспечением, а затем совершает похищение средств у компании при помощи бухгалтерской программы «1С».

Как утверждают в «Лаборатории Касперского», пока что жертв Mezzo очень мало. Но примечательно, что львиная доля таких компаний находится именно в России. Новый вирус собирает нужные данные, а это уже, как предполагают эксперты, может использоваться в хищении денег. То есть пока что хакеры не похитили средства ни одного человека, никто не пострадал и поэтому заявления «Лаборатории Касперского» является просто предположением.

Троян распространяется при помощи сторонних программ-загрузчиков. Считается, что Mezzo пользуется текстовыми файлами «1С», которые пользователь создавал меньше двух минут назад. Вирус ожидает открытия окна для обмена данными между банком и «1С», а затем может похитить деньги, подменив реквизиты.

Специалисты думают, что Mezzo может быть продуктом работы похитителя криптовалют CryptoShuffler, ибо код программы-загрузчика почти одинаковый.