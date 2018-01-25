Новый шифровальщик SpriteCoin маскируется под несуществующую криптовалюту

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Эксперты в области кибербезопасности предупреждают о новом вредоносном ПО, которое маскируется под несуществующую криптовалюту. Шифровальщик носит название SpriteCoin.

В Сети появился новый опасный шифровальщик SpriteCoin, который может стоит пользователю 120 долларов. Криптовалютные эксперты предупреждают о новом фейковом стартапе. Новое шифровальное ПО представляется MoneroPay – кошелёк, который якобы должен синхронизироваться с блокчейном. Многие пользователи уже клюнули на очередной криптовалютный проект и успели вложить свои средства. «Жертве» предлагается изначально провести обычную процедуру: зарегистрироваться в системе и пройти все этапы регистрации, которые выглядят вполне стандартно. Далее MoneroPay запускает процесс синхронизации, чтобы пользователь мог попасть в глобальную систему блокчейн. Загорается окно выполнения загрузки.

Далее начинается самое интересное. Процесс остановить нельзя, и наивная жертва криптовалютной охоты вынуждена ждать окончания синхронизации. Шифровальщик начинает сканировать систему и «вытягивать» максимальное количество личных данных пользователя: аккаунты и пароли в соцсетях, поисковиках и так далее. Когда процесс завершается, операционная система блокируется. Вместо долгожданной регистрации владелец видит сообщение, в котором киберпреступники просят 120 долларов за разблокировку и получение доступа к своей системе. Вся информация попадает на сервер SpriteCoin.

Эксперты считают, что таким образом создатели несуществующей криптовалюты хотели проверить, сколько потенциальных клиентов можно будет «развести».