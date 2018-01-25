Fox News: смартфоны агентов ФБР подвержены сбою во время скачивания данных

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Сегодня, 25 января, телеканал Fox News сообщил, что смартфоны тысячи сотрудников ФБР (Федеральное бюро расследований) США могут подвергаться сбою. Последний мешает скачиванию информации с этих устройств на хранилища и накопители ФБР.

Данный сбой привёл к потере переписки двух сотрудников бюро. Один из них был отстранён от участия в расследовании дела по поводу вмешательства России в президентские выборы США.

Однако стоит отметить, что эта информация официальное ещё не подтверждена, в своих заявлениях телеканал ссылается на источник в ФБР. По оценке журналистов, такой дефект может быть примерно у 10% всех смартфонов сотрудников ведомства. Руководство собралось провести экспертизу и дать свою оценку проблеме. Особое внимание специалисты будут уделять именно защите от хищения данных работников ФБР.

О потере переписки между Лизой Пейдж и Питером Стржок рассказал министр юстиций США Джефф Сешнс. Согласно его словам, переписка за пять месяцев была полностью утеряна.

Fox News также публикует цитаты из сообщения помощника министра Стивена Бойда председателю комитета Сената Конгресса по нацбезопасности Рону Джону. По заявлению чиновника, именно смартфоны Samsung дают сбой из-за нестабильно работающей системы.