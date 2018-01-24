VistaNews.ru


Group-IB: Хакеры усиленно атакуют рынок криптовалюты

Вчера, 22:49

Хакеры ополчились против криптовалюты. За последний год нападения киберпреступников происходят до 100 раз за месяц. Об этом информировали сотрудники Group-IB.

 Одной из разновидностей хакерских атак выступает фишинг. По словам представителей компании Group-IB, киберпреступники применяют подмены паролей, сайтов и другие попытки внедрения. За последние месяцы прошлого года под ударом оказалась криптовалюта. Регулярно похитителям удается стать богаче незаконным путем на сумму от 30 тысяч долларов до 1,5 миллиона.

С того времени, как произошел старт и резкий рост криптовалюты, хакеры сумели завладеть несколькими десятками миллионов долларов. Рейтинг популярности торгов криптовалютой на биржах неустанно растет. Это обстоятельство и толкает хакеров на постоянные попытки завладеть реальными деньгами за виртуальные финансовые операции.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.