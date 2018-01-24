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Eset и Netbynet предложили пользователям новый тариф на интернет

Вчера, 18:34

Eset и Netbynet презентовали новый тарифный пакет с услугами интернета для домашнего пользования. Заплатив небольшую сумму, пользователь получает доступ к скорости 100 Мб, а также готовый антивирус последней разработки.

 Специалисты лаборатории Eset вместе со своим партнером Netbynet решили сделать настоящий подарок любителям интернета. Ведь в последнее время люди часто жалуются на различные неприятности с нашествием вирусов, конфликтами между антивирусными программами на устройствах. Учитывая все пожелания своих клиентов, эксперты Eset предложили создать единый тарифный план на интернет-ресурс в сочетании с уже готовым антивирусом последней версии.

Стоимость тарифного плана зависит напрямую от региона. Например, в Москве люди заплатят от 450 рублей в месяц. В ответ за свои деньги гражданам гарантированно будет обеспечиваться скорость связи до 100 Мб и готовая антивирусная программа, которая автоматически установится на ПК или ноутбук.


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