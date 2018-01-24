Психически больной хакер из Калуги смог взломать 40 сайтов

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Калужский хакер с психическими расстройствами взломал почту сотрудника одного из калужских СМИ, через него получил доступ еще к 40 сайтам. Противоправные действия он совершал в 2016 году.

Калужские следователи закончили расследование по делу хакера, который взломал около 40 сайтов. В ходе следствия они вышли на 28-летнего молодого человека, который смог взломать электронный почтовый ящик одного из сотрудников СМИ города, а через него получить доступ к остальным сайтам.

Собственники «взломанных» сайтов сообщили, что вмешательство третьего лица не внесло изменений в работу сайта. На некоторых сайтах даже не заметили, что к ним проник кто-то посторонний. О вмешательстве в работу некоторых сайтов удалось узнать только после проведения компьютерно-технической экспертизы жесткого диска на компьютере хакера.

В ходе следствия установлено, что молодой человек, который занимался взломом сайтов, уже давно страдает психическими расстройствами. Эти данные подтвердили и результаты судебной экспертизы. Именно данный факт и стал основной причиной, по которой хакеру удалось избежать уголовной ответственности за свои неправомерные действия.

На данный момент материалы дела переданы в суд, который и вынесет окончательные приговор для хакера. Сотрудники правоохранительных органов сообщают, что молодому человеку грозит принудительное лечение.