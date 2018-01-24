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Apple в срочном порядке убрала брешь в безопасности старых ОС

Сегодня, 12:12

Американская корпорация Apple быстро отреагировала на массовые иски и пожелания пользователей, выпустив новый патч для старых ОС, который устранил брешь в системе безопасности.

В сообщении IT-гиганта указано, что новые апдейты для macOS Sierra 10.12.6 и El Capitan 10.11.6 уже доступны для официального скачивания. Исправлены ошибки в алгоритмах Metldown и Spectre.

Напомним, что вышеуказанные алгоритмы отвечают за доступ к личным данным устройства, которые хранятся в ядрах самого чипсета. Практически на всех устройствах от Apple они были в критическом состоянии, в связи с чем на IT-гиганта посыпались массовые иски.


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