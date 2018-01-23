Хакеры помогли жителям России бесплатно ездить в электропоездах

Вчера, 20:36

Хакеры выяснили, как можно бесплатно ездить в российских электричках. О данном способе рассказали в группировке Che Burashka.

Злоумышленники-программисты купили ряд турникетов с программным обеспечением и документацией на вторичном рынке. Также в их собственности оказались десятки билетов на электропоезда. Получив все необходимое, хакеры стали анализировать механизм работы системы защиты. Немного позже они увидели брешь в данной системе, позволяющей ездить на всех электричках совершенно бесплатно. Так, защитный QR-код формируется на всех билетах с помощью одного алгоритма, который несложно перехитрить.

Дабы не платить деньги за билеты, стоит знать одну переменную, а для этого необходимо приобрести один билет, позволяющий передвигаться в электропоездах абсолютно бесплатно. При помощи приложения "Пригородный билет" можно стать владельцем тикета, имея лишь смартфон. Новая технология хакеров действует полноценно, но при проверке билета контроллеры могу понять, что его не имеется в базе данных, что грозит проблемами. Хакеры грозятся обнародовать программу, если РЖД не устранит все уязвимости, иначе жители РФ смогут бесплатно кататься на электропоездах по всей стране.