Свыше 50 приложений в Google Play содержали вирусы GhostTeam

Сегодня, 14:22

Эксперты компании Avast сообщили об обнаружении в 50 приложениях Google Play вирусов семейства GhostTeam. Вредоносные ПО направлены на похищение сведений об аккаунтах в соцсети Facebook, с дальнейшей демонстрацией их владельцам рекламы.

После установки на смартфон, зараженные семейством вирусов GhostTeam приложения начинают собирать информацию о владельце аккаунта в соцсети Facebook. Также вредоносное ПО может похитить любую информацию о девайсе пользователя, включая уникальный ID, системный язык, параметры экрана и местоположение. Имея необходимые сведения о «жертве», хакеры начинают забрасывать ее рекламой. Отмечается, вирусы семейства GhostTeam эксперты Avast обнаружили в приложениях-чистильщиках, фонариках, сканерах кодов, загрузчиках и прочих.

Вредоносное ПО попало на просторы Google Play еще весной прошлого года, однако специалистам удалось его обнаружить лишь сейчас.