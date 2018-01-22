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Uber подвергает опасности личные данные пользователей

Вчера, 20:51

Uber продолжает игнорирование проблемы с двухфакторной аутентификацией. Известно, что такая проблема открывает доступ злоумышленникам к данным пользователей. Администрация Uber заявляет о соблюдении правил безопасности.

Начиная с 2015 года, компания Uber ввела двухфакторную аутентификацию. Однако проверенную по первому взгляду систему можно обмануть и обойти. Таким способом могут воры могут воспользоваться персональными данными людей, которые являются клиентами компании. Исследователь в области безопасности Каран Саини рассказал о своей находке руководству Uber.

Теперь Uber отметил письмо аналитика «содержащим полезную информацию, однако не требующим немедленного реагирования». Такого вывода придерживается и менеджер по безопасности Uber - Роб Флетчер. Пользователи Интернет негативно оценили отказ администрации от активных действий.


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