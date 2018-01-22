Шпионская программа Dark Caracal помогает властям следить за гражданами

Вчера, 19:33

Правительства многих стран мира для осуществления слежки за своими гражданами пользуются таинственным ПО. Об этом сообщили несколько компаний, занимающихся вопросами кибербезопасности.

Данная шпионская платформа получила название Dark Caracal. Её создатели не установлены. В то же время, многими правительствами высказана заинтересованность в её использовании и они берут её в аренду. В частности, данная программа применяется и властями стран, ранее входивших в СССР.

Помимо того, данной программой, название которой переводится как «степная рысь», уже активно пользуется правительство Ливана. С помощью неё разведывательное ведомство этой страны смогло вытянуть гигабайты информации, находящейся на мобильных устройствах граждан.

В особенности подвержены воздействию данного ПО устройства на Android. Также беззащитны перед данной программой и ПК с Windows.

Стало известным также предположение о том, что возможностями применения данного способа шпионажа пользовалось и правительство Казахстана. Полученная информация, якобы, использовалась для оказания давления на политических активистов, журналистов и их семьи.

В общую «географию» Dark Caracal входят уже не меньше 21 страны, в том числе США. О присутствии в их числе России, информация отсутствует.