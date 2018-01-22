Хакеры украли более 10% привлеченных криптовалютой средств‍

Вчера, 18:27

Эксперты Ernst Young утверждают, что хакеры смогли украсть более 400 млн долларов из 3,7 миллиардов, которые привлекли организаторы 372 ICO (первичному размещению криптовалюты), что составило более 10%.

В рамках исследования Ernst Young, которое было посвящено рискам, связанным с инвестициями в криптовалюту, было установлено, что хакерские атаки привели к потере более 10% привлеченных Initial Coin Offering ICO средств. Самым популярным хакерским приемом оказался фишинг, при использовании которого организаторы теряли в целом ежемесячно до 1,5 миллиона. Вообще, хакеры использовали хайп, необратимостью блокчейн-транзакций и существующие в программировании ошибки.

Вместе с этим, исследователи EY обнаружили множество проблем при проведении ICO, причем некоторые ошибки, по их словам, были очевидны. Например, было выявлено несколько эпизодов, когда организаторы ICO закладывали условия, которые были скрыты инвесторами, либо данная информация абсолютно не соответствовала раскрытым данным.

Аналитики также подсчитали, что лидером по первичному размещению криптовалюты стали США, где смогли привлечь больше чем 1 миллиард долларов инвестиций. Второе и третье место заняли Россия и Китай соответственно, результаты которых достигли 452 и 310 миллионов долларов.