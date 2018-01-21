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В Google щедро платят помогающим компании людям

Вчера, 20:28

Недавно в интернет попала история, которая рассказывает, как щедро руководство крупнейшей в мире компании Google платит обычным людям за обнаружение и помощь в устранении критических ошибок и уязвимостей.

Недавно Google решила наградить жителя Китая по имени Гуан Гонг. Мужчина, будучи обычным заурядным сотрудником компании Qihoo 360 Technology, помог американской корпорации найти опасную уязвимость в системе защиты ОС Android. Он рассказал об опасности Google в августе 2017-го. Через пару месяцев её устранили, а Гуанга Гонга вознаградили суммой в 112 500 тысяч долларов США, что эквивалентно больше 6 млн рублей.

Похожий случай был и в декабре 2017 года. Тогда Google заплатила 105 000 долларов группе из нескольких человек. Они в рамках программы Android Security Rewards нашли в фирменном браузере Chrome пару уязвимостей.

Одним словом, Google помогает людям разобраться в технологиях и получить крупную сумму денег. Для этого необходимо хотя бы немного разобраться в программах, понять принцип их работы и применить своё внимание, заметив баги.


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