Школьник из Британии выдал себя за главу ЦРУ и получил доступ к секретам

Вчера, 20:42

Школьник из Британии, чьё имя Кейн Гэмбл, выдал себя за главу ЦРУ и получил, таким образом, доступ к секретам данного ведомства. Они относились к операциям, которые США проводили в таких странах, как Иран и Афганистан.

По данным, приводимым СМИ США, данный школьник уже сделал признание о том, что делал попытки хакерского взлома компьютеров, принадлежащих Джону Бреннану, бывшему главой ЦРУ.

Также, по его словам, он осуществлял атаки и на компьютеры других чиновников США, занимающих высокие посты.

Гэмбл признал вину в том, что он пытался добиться несанкционированного доступа к засекреченным данным. Более того, его целью было внесение в них несанкционированных изменений.

На тот момент школьнику из Британии было лишь 15 лет. Видимо, отмечают специалисты, целью подростка была лишь демонстрация своего превосходства. Он насмехался над жертвами своих атак, в том числе, размещая на их сайтах информацию порнографического характера.

При этом он демонстрировал им, что способен к удалённому управлению не только принадлежащими им планшетами, но, даже, телевизорами.