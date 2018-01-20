СМИ обвиняют британские интернет-магазины в раскрытии пользовательских данных

Вчера, 17:44

Издание The Times обвиняет самые крупные интернет-магазины Великобритании в том, что они передавали конфиденциальные данные пользователей другим неизвестным компаниям.

Работники аналитического предприятия Evidon заявляют, что на таких сайтах, как Marks and Spencer, Debenhams, Amazon, Tesco и House of Fraser были добавлены от 13 до 65 средств слежки за действиями покупателей. При помощи них можно было вычислить IP-адрес людей, их местоположение, а также браузер или устройство, которыми они пользовались.

Активист предприятия по защите приватных данных Privacy International Фредерик Калтенер заявляет, что вся онлайн-реклама строится на заявлениях, что отслеживаемая информация является анонимной. Затем её анализируют, покупают или же продают. Однако определить на основании этих данных личность и адрес человека не будет сложностью для любого человека с компьютером и интернетом.

Лица, которым британские интернет-магазины продавали информацию, могли заниматься отслеживанием действий пользователей.

The Times добавляет, что одна из компаний в прямом смысле записывала действия клиентов на видео.