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90% пользователей Google игнорируют ключевую функцию безопасности

Вчера, 22:36

Практически все пользователи ресурса Google игнорируют опцию двухфакторной авторизации, которая служит для защиты от проникновения вредоносных программ. Лишь 10% обозревателей не остались равнодушными и приняли предложение активировать настройку.

Опция двухфакторной защиты поддерживается такими социальными сетями, как Twitter, Facebook и "ВКонтакте". При регистрации аккаунта пользователю предлагается пройти эту процедуру. К сожалению, многие просто обходят функцию безопасности, не понимая до конца, чем рискуют в конечном итоге.

Людей пугает технология двухфакторной авторизации, хотя все банально просто. Суть в том, что при таком виде защиты пользователь получает дополнительный код на телефон в смс-сообщении. Используя такую опцию в ресурсах Google степень защиты вырастет до максимального. Усиление защиты персональных данных с помощью двухэтапной регистрации существует уже на протяжении семи лет, но пользуются им лишь 10% пользователей.


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