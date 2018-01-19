Раскрыт новый вид хакерских атак на Android

Вчера, 18:06

Компания Lookout, занимающаяся кибербезопасностью, и правозащитная группы цифровых прав Electronic Frontier Foundation обнаружилиновый вид международных хакерских атак на мобильные телефоны и ПК.

По словам экспертов, хакеры разработали поддельные версии приложений WhatsApp и Signal, что позволило им получать личную информацию из устройств. Данная угроза получила название Dark Caracal. За данной хакерской группировкой, вероятнее всего, стоят спецслужбы Ливана. На протяжении с 2012 по 2017 годы, злоумышленники вели по меньшей мере 6 компаний одновременно, за это время они взломали более тысячи устройств в 21 стране по всему меру.

На данный момент, хакеры продолжают публикацию данных, похищенных за много лет незаконным путем. Под взломы попадали в основном правительственные и финансовые структуры, а также военные подразделения и поставщики оружия, журналисты, активисты и юристы. Злоумышленники похищали всю информацию, записывали звонки, читали сообщения.

По мнению экспертов, такой объем полученных данных вряд ли понадобился только Ливану, скорее всего информации добывалась для большого числа заказчиков. Эти «шпионы» работали из единого центра, атаковали жертв по различным заказам, добывали информацию, и продавали ее.