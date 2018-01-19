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В аэропортах США будут лишать смартфонов при отказе назвать пароль

Сегодня, 14:50

В аэропортах США будут лишать смартфонов при отказе назвать пароль. Сотрудников службы безопасности обязали ликвилировать любые цифровые устройства пассажиров, которые откажутся сказать пароль.

Идею ужесточения по контролю в аэропортах выдвинули власти. Теперь всё содержимое на любых носителях тщательно будут отслеживать в рамках всеобщей проверки. Таким образом, сотрудники безопасности могут выявить информацию про терроризм, правил экспорта, педофилии и нарушение прав интеллектуальной собственности. Как стало известно, в случае отказа сообщить работникам свой пароль от гаджета, служба попросту откажет гражданину в перелёте непосредственно в США и, конечно же, изымет у него данный предмет.


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