Сегодня, 14:50

В аэропортах США будут лишать смартфонов при отказе назвать пароль. Сотрудников службы безопасности обязали ликвилировать любые цифровые устройства пассажиров, которые откажутся сказать пароль.

Идею ужесточения по контролю в аэропортах выдвинули власти. Теперь всё содержимое на любых носителях тщательно будут отслеживать в рамках всеобщей проверки. Таким образом, сотрудники безопасности могут выявить информацию про терроризм, правил экспорта, педофилии и нарушение прав интеллектуальной собственности. Как стало известно, в случае отказа сообщить работникам свой пароль от гаджета, служба попросту откажет гражданину в перелёте непосредственно в США и, конечно же, изымет у него данный предмет.